Российский корабль "расстрелял плавающую мину" в Черном море
Российские военные провели тренировку по радиационной, химической и биологической защите корабля
Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота России "Любопытный" выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа России.
"В ходе учений по ведению боя одиночным кораблем экипаж в морском полигоне боевой подготовки провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по морской цели, выполнил упражнения "расстрел плавающей мины", а также поразил морскую цель двумя ракетами зенитного ракетного комплекса "Оса", – говорится в сообщении.
При переходе морем на корабле российские военные также провели тренировку по организации службы по радиационной, химической и биологической защиты корабля.
Напомним, на востоке Украины прошли масштабные учения сил противовоздушной обороны Украины с участием расчетов ракетных комплексов и авиации. В штабе Объединенных сил показали, как ВСУ защищают небо над Донбассом.
Кроме того, на днях прошли масштабные учения сил ПВО. Это было вызвано тревожными разведданными об активизации стратегической авиации России всего в 20 километрах от украинской границы.
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