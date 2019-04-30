Российский корабль "расстрелял плавающую мину" в Черном море

Российские военные провели тренировку по радиационной, химической и биологической защите корабля

Фото пресс-службы Южного военного округа России.

Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота России "Любопытный" выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа России.

"В ходе учений по ведению боя одиночным кораблем экипаж в морском полигоне боевой подготовки провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по морской цели, выполнил упражнения "расстрел плавающей мины", а также поразил морскую цель двумя ракетами зенитного ракетного комплекса "Оса", – говорится в сообщении.

При переходе морем на корабле российские военные также провели тренировку по организации службы по радиационной, химической и биологической защиты корабля.

Напомним, на востоке Украины прошли масштабные учения сил противовоздушной обороны Украины с участием расчетов ракетных комплексов и авиации. В штабе Объединенных сил показали, как ВСУ защищают небо над Донбассом.

Кроме того, на днях прошли масштабные учения сил ПВО. Это было вызвано тревожными разведданными об активизации стратегической авиации России всего в 20 километрах от украинской границы.

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