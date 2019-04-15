На Донбассе прошли масштабные учения сил ПВО: опубликованы впечатляющие кадры

Украинские войска активизировались после того, как Россия подняла авиацию вблизи украинской границы













На востоке Украины прошли масштабные учения сил противовоздушной обороны Украины с участием расчетов ракетных комплексов и авиации. В штабе Объединенных сил показали, как ВСУ защищают небо над Донбассом.

Отмечается, что учения провели по приказу командующего Объединенными силами Сергея Наева после того, как на прошлой неделе в Ростовской области, всего в 20 км от украинской границы, россияне проводили свои тренировки по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям.

Так, к учениям сил ООС были привлечены самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск – от ЗРК С-300 до подразделений, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

"На отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Сведения о средствах воздушного нападения получала и передавала на пункт управления система радиотехнических войск, в составе которой были задействованы и комплексы украинского производства. В частности, радиолокационная станция 19Ж6 и Р-18 "Малахит". В ходе учений подразделения Объединенных сил отработали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра в новые позиционные районы, ведение огня по воздушному противнику из засад. Также состоялись практические пуски ракет и ведение огня пушечным вооружением по воздушным целям", – сообщили военные.

Итоги учений подтвердили высокую эффективность системы противовоздушной обороны Объединенных сил – воздушное пространство под надежным контролем, уверяют в ООС.

Напомним, недавно военные показали грозное оружие – зенитный купол первого эшелона обороны. Расчеты зенитной самоходной установки 2С6 "Тунгуска" подтвердили на практике – нарушителям воздушного пространства отпор поступит мгновенно.

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