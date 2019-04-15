Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

На Донбассе прошли масштабные учения сил ПВО: опубликованы впечатляющие кадры

Сегодня, 09:55

Украинские войска активизировались после того, как Россия подняла авиацию вблизи украинской границы

На востоке Украины прошли масштабные учения сил противовоздушной обороны Украины с участием расчетов ракетных комплексов и авиации. В штабе Объединенных сил показали, как ВСУ защищают небо над Донбассом.

Отмечается, что учения провели по приказу командующего Объединенными силами Сергея Наева после того, как на прошлой неделе в Ростовской области, всего в 20 км от украинской границы, россияне проводили свои тренировки по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям.

Так, к учениям сил ООС были привлечены самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск – от ЗРК С-300 до подразделений, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

"На отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Сведения о средствах воздушного нападения получала и передавала на пункт управления система радиотехнических войск, в составе которой были задействованы и комплексы украинского производства. В частности, радиолокационная станция 19Ж6 и Р-18 "Малахит". В ходе учений подразделения Объединенных сил отработали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра в новые позиционные районы, ведение огня по воздушному противнику из засад. Также состоялись практические пуски ракет и ведение огня пушечным вооружением по воздушным целям", – сообщили военные.

Итоги учений подтвердили высокую эффективность системы противовоздушной обороны Объединенных сил – воздушное пространство под надежным контролем, уверяют в ООС.

Напомним, недавно военные показали грозное оружие – зенитный купол первого эшелона обороны. Расчеты зенитной самоходной установки 2С6 "Тунгуска" подтвердили на практике – нарушителям воздушного пространства отпор поступит мгновенно.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Донбасс, авиация, учения, пво, ЗРК, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе прошли масштабные учения сил ПВО: опубликованы впечатляющие кадры". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия на фоне учений НАТО Sea shield решила "поиграть мускулами" в Черном море

13 апреля, 08:27

Более 10 кораблей российского флота, включая подлодки, вышли в море на учения

Появилось видео с учений морпехов, отведенных с передовой

13 апреля, 14:26

Морские пехотинцы, выведенные из зоны ООС, ведут постоянные тренировки

Боевики усиленно отрабатывают скрытое выдвижение на передовую – разведка

12 апреля, 13:35

В зоне ООС на Донбассе украинская разведка заметила подготовку боевиков к скрытному выдвижению на передовую

ВСУ на Донбассе ударили из 152-мм "Акаций": видео учения артиллеристов

9 апреля, 10:15

Украинские "боги войны" не нарушают линию отвода тяжелого вооружения, но всегда наготове помочь пехоте

UFC 148. Убийственный нокаут Петиса в прыжке. Видео

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Турецкая сладость Месута Езила. Самая красивая девушка страны

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Беланов попросил Луческу не сравнивать себя с Лобановским

Подробности бегства "легитимного" от охранника Януковича

Что скрывается на дне китайской воронки?
Загрузка...

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

Вчера, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)