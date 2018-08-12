Российский оппозиционер: Окружение Путина зарабатывает на его безумстве

Сегодня, 13:24

Все разговоры с Путиным – это разговоры с больным, перевозбужденным человеком, говорит Боровой

Промокшие Медведев и Путин. Фото: twitter.com/sobaka
Промокшие Медведев и Путин. Фото: twitter.com/sobaka

Теряющий популярность президент РФ Владимир Путин – психически больной человек, нуждающийся во вмешательстве медиков, а не в разговорах с лидерами ведущих стран мира

Об этом бывший депутат Госдумы РФ (1995-1999), российский оппозиционер Константин Боровой рассказал "Апострофу".

"Сложилась очень смешная ситуация: и Мария Захарова, и Дмитрий Песков, и представители Думы сразу публично заявили, что ответная реакция России (на новые санкции США. – Ред.) будет страшной. То, что говорит Дмитрий Медведев – это то же самое. Они видят этого обезумевшего Путина с красными глазами и таким образом трактуют его реакцию. Но это единственный способ разговора с Путиным, потому что он неадекватен и болен", – говорит оппозиционер.

"Но как известно, врачи никогда не пугаются больного клиента. В крайнем случае, есть галоперидол. Но есть и старый метод – смирительная рубашка. А все разговоры с Путиным – это разговоры с больным, перевозбужденным человеком. И это некая шоковая терапия, которая производит на него впечатление. С больным ведь какая ситуация? Попробовали одно лекарство – поговорили с ним, включили его в клуб G8, посадили за стол, начали с ним разговаривать – не помогло. Затем попробовали второе лекарство – серьезный разговор, что, мол, приходи в себя, освобождай Крым. Но и это лекарство тоже не помогло. Потом ввели третье лекарство – санкции против его окружения. Но и это особо не помогло, поскольку не действуют на него санкции. Потом и Трамп попробовал с ним поговорить, встретившись в Хельсинки. Но Путин уже в такой степени неадекватен, что любые его предложения будут абсурдными. Например, предложить всему миру выполнять международные соглашения, а ему – не выполнять. Но это же абсурд, потому что больные в состоянии бреда не оценивают реальность адекватно", – напомнил Боровой.

Он напомнил, что человечество достигло уже такого уровня развития и взаимопонимания, что когда появляется пещерный человек в этой среде, то ему некомфортно.

"Путин не понимает этих правил, не принимает их. В то же время, вокруг него очень здоровые люди, которые все понимают. Более того, они эксплуатируют болезнь Путина, провоцируя его на неадекватные реакции. То есть окружение Путина просто зарабатывает на его безумстве", – считает Боровой.

"Тот же Медведев – он продолжает имитировать Путина, заявляя о том, что, дескать, мы ничего не принимаем, чего вам от нас надо. Но его заявления о войне свидетельствуют о том, что в Кремле очень серьезно испугались. Ведь ранее угрожать войной позволяли какому-нибудь холую, например, Дмитрию Киселеву. И теперь Медведев выполняет роль холуя, поскольку он не в состоянии выполнять роль премьер-министра", – подытожил оппозиционер.

Напомним, ранее оппозиционер заявил, что новые санкции США нагоняют панику на кремлевскую верхушку и вселяют в нее страх перед Путиным.

Также напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что рейтинг Путина обвалился в России, Боровой рассказал, что Кремль будет делать дальше.
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