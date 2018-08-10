В России уверены, что новые санкции США могут повысить популярность Путина

Российские аналитики прогнозируют, что новые американские санкции не ослабят позиции президента РФ Владимира Путина, а напротив, сплотят население вокруг лидера, несмотря на экономические трудности. Такое мнение выразил директор "Левада-Центра" Лев Гудков, сообщают СМИ России.

По его мнению, СМИ России будут использовать новые санкции США, чтобы подтвердить "русофобию" Запада.

"Легитимность Путина базируется на идее великой державы, образе врага и тому подобном. Поэтому совсем не очевидно, что ухудшение материального положения людей само по себе приведет к уменьшению его народной поддержки", — заявил Гудков.

В ответ на действия США Россия может ввести свои санкции. Как отметил высокопоставленный член Совета Федерации Сергей Рябухин, в США могут прекратить поставки российских ракетных двигателей РД-180. Кроме того, после запрета рейсов "Аэрофлота" в США американским авиакомпаниям могут запретить пересекать воздушное пространство России.

Как известно, принятые санкции уже "причиняют боль" российскому среднему классу. Падение курса рубля бьет по потребительским способностям россиян, которые привыкли путешествовать за границу или покупать иностранные товары. Спасают правительство РФ высокие цены на нефть, благодаря которым поддерживаются бизнесмены и госкомпании. Кроме того, не вводят новые санкции и европейские страны.

Напомним, новые ограничения США ввели в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Скрипаля в британском городе Солсбери. Первый пакет новых санкций вступит в силу 22 августа. Он предусматривает широкий запрет на экспорт технологий в РФ, если за 90 дней Москва не откажется от использования химического оружия и не позволит провести инспекции.

Однако эксперты из Москвы считают, что Путин не впустит в страну инспекторов, иначе сложится впечатление, что он поддался американскому давлению. Президент России уже обсудил вопрос с новыми санкциями Госдепа на заседании Совбеза РФ. В частности, санкции признали нелегитинмными.

А премьер РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что усиление экономических санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.