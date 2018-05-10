Российский журналист об инаугурации Путина: Как за пивом сходил

Чувствуется уже четвертая "свадьба". "Жених" привык, и алеть под фатой не получается, иронизирует Невзоров

Четвертая инаугурация президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года, прошла довольно скучно.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Самого страшного не случилось, потому что хватило ума не приглашать Волочкову, потому что ее маниакальная страсть делать шпагаты на всех достопримечательностях, до которых она может дотянуться и оставлять на них свой отпечаток, могла бы дорого обойтись, если бы в понедельник в Кремле она пошла бы ва-банк и взяла бы главную высоту в своей жизни: она могла бы сделать шпагат на Конституции либо на самом Владимире Владимировиче. Это бы сделало инаугурацию заметным событием. Но, поскольку этого не произошло, все, в общем, выглядело весьма и весьма серенько", – считает журналист.

По его словам, все было скучно.

"И Путина быстренько как бы инаугурнули. Но тут чувствуется уже четвертая свадьба. Жених уже привык, и алеть под фатой не получается. И скучно было откровенно всем, включая главного героя. Но все-таки драматургия такого рода мероприятий – она должна держаться на чувствах, на переживаниях того, кого инаугурируют или "кенгурируют", как нынче выражаются, на трепете и волнениях. А в общем, как за пивом сходил, на эту инаугурацию…", – резюмировал Невзоров.

Напомним, ранее сообщалось о "дурном знаке" для Путина на инаугурации. Во время церемонии флаг России заклинило на флагштоке.

Также сообщалось, что появились фото, как Путин обживался в "новом" кабинете после официального вступления в должность президента России.