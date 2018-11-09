Российское телевидение "демонизирует" Запад – исследователи

Аналитическая группа по вопросам гибридной войны Украинского кризисного медиацентра проанализировала все новости, а также политические ток-шоу на трех основных телеканалах России за последние три с половиной года и сделала вывод, что кремлевские медиа пытаются показать, что несмотря на лучшую экономическую ситуацию и лучший уровень жизни в странах Запада, он остается "злом", передает "Радио Свобода".

"В среднем в негативном свете Запад упоминается на этих каналах 25 раз в день. Для сравнения Coca-Cola, бренд Coca-Cola, имеет только шесть выпусков своей рекламы в день на этих каналах", – рассказала руководитель исследования аналитической группы Любовь Цыбульская во время конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

По словам Цыбульской, все три канала принадлежат Кремлю или на прямую, или через подконтрольные ему организации. Исследователи, говорит Цыбульская, и без этого понимали, что российское телевидение "демонизирует" Запад, однако хотели продемонстрировать это количественно.

Напомним, выступая на международной конференции, Порошенко заявил, что Украина дала урок, как надо противостоять гибридной войне России. Он также заметил, что Москва не намерена играть в игры – ради своих маниакальных идей она готова применять самые циничные и жестокие методы.

Также ранее сообщалось, что Антонио Миссироли уверен: гибридные атаки могут стать вызовом для глобальной безопасности.