"Ровно столько, чтобы не "склеить ласты", – главарь боевиков Донбасса о помощи от России

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Один из главарей боевиков так называемой "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на то, что "власти" не заботятся о своих наемниках. Об этом он написал в своем Telegram.

В своем Telegram-канале он написал, что боевикам не дают денег даже на похороны погибших.

"Государство даёт ровно столько, чтобы не "склеить ласты ": денежное и вещевое довольствия, суточные пайки....Да, берет на себя затраты по обеспечению теплом, водой и электроэнергией мест постоянной дислокации. Но ни брёвен для укрепления позиций, ни песка, ни мешков, ни инструмента, ни средств защиты, ни обезболивающих и противошоковых, ни автотранспорта – нового ничего нет, а то, что есть старого, – ремонтируют за свой счёт. Да что там говорить – своих погибших хоронят, скидываясь с зарплаты...", – написал он.

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Ходаковский также написал, что "элита, пришедшая к власти, воспринимает армию, как нечто опасное и чужеродное".

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"И я не хочу сказать, что это плохо кончится, я хочу сказать, что это плохо уже наступило – от армии отреклись и отвернулись", – добавил он.

Ранее мы писали, что в "Л/ДНР" с боевиков принудительно собирают деньги на российские паспорта.

Кроме этого, мы писали, что несмотря на бравурные сообщения подконтрольных сепаратистам СМИ об улучшении качества жизни в т. наз. Донецкой и Луганской "народных республиках", реалии таковы, что жителям оккупированных территорий приходится прилагать усилия по поиску автомобильного горючего, обходиться без денег и выживать в условиях нехватки хлеба.

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