РПЦ наложит санкции на главу одной из старейших церквей из-за Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

После того, как Александрийский патриарх Феодор II внес в диптих (список имен, поминаемых во время литургии) имя предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, Русская православной церковь объявила ему религиозный бойкот.

На этом фоне в РПЦ сообщили, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл больше не будет поминать патриарха Александрийского и всей Африки во время богослужений.

"Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви", – заявили в синодальном Отделе внешних церковных связей.

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В дальнейшем решение об исключении из диптиха РПЦ имени Феодора II будет приниматься Священным синодом Московского патриархата РПЦ.

Напомним, что 8 ноября в каирском храме архангела Михаила патриарх Александрийский Феодор II провел божественную литургию, в ходе которой зачитал имя митрополита Киевского и всея УкраиныЕпифания – в списке остальных церковных предстоятелей он занимает 15-е место. Это означает фактическое признание ПЦУ как поместной автокефальной церкви в Украине.

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В каноническом подчинении Александрийского патриархата находится весь африканский континент. Это одна из старейших церквей в мире, которая занимает второе место в диптихе.

АПЦ стала уже второй церковью, признавшей томос об автокефалии ПЦУ. В прошлом месяце это сделала Элладская православная церковь, за что РПЦ исключила архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II из своего диптиха.

6-7 января в Стамбуле состоялось торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

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