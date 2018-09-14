РПЦ перестает молиться за патриарха Варфоломея из-за Украины

Сегодня, 17:49

Российская православная церковь ответила Вселенскому патриархату Константинополя на предоставление автокефалии Украинской православной церкви

Фото: AFP
Фото: AFP

Российская православная церковь ответила Вселенскому патриархату Константинополя на предоставление автокефалии Украинской православной церкви – глава РПЦ патриарх Кирилл перестанет поминать предстоятеля Константинопольской церкви патриарха Варфоломея I за богослужениями, сообщает ТАСС.

"Синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужение", – сообщил "пресс-секретарь" РПЦ митрополит Волоколамский Иларион по итогам внеочередного заседания Священного Синода Русской православной церкви.

Кроме того, РПЦ прекращает участие в работе межцерковных структур, где председательствуют представители или сопредседательствуют Константинопольского патриархата, однако разорвать каноническое общение с Константинополем все же не решилась.

"То, что мы прекращаем молитвенное поминовение Константинопольского патриарха и то, что мы приостанавливаем сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, не означает полный разрыв евхаристического общения", – сказал он.

Напоследок Илларион добавил, что РПЦ предложила созвать собор всех православных церквей из-за провозглашения "независимости" Украинской православной церкви.

Стоит отметить. что ранее РПЦ пригрозила Константинополю разрывом отношений из-за томоса об автокефалии УПЦ.

Кроме того, в Кремле также заявляли, что следят за предоставлением томоса.
автокефалия
Источник:

ТАСС

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