Рябков: Россия ждет от США активизации работы с Киевом

Сегодня, 21:19

Заместитель министра иностранных дел РФ сделал заявление по результатам встречи Патрушева с Болтоном

Сергей Рябков. Фото: brics2015.ru
Сергей Рябков. Фото: brics2015.ru

Россия ждет от США более предметной работы с Украиной по выполнению Минских соглашений после встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, принимавший участие в переговорах в Женеве.

"Мы очень на это хотим рассчитывать, – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. – Аргументация, которая передана господину Болтону, включающая в том числе изложение истории вопроса и генезиса происходящего, несет в себе серьезный политический сигнал, а именно ожидание от США более предметной активной работы, с тем чтобы минский пакет мер все-таки выполнялся Киевом".

Напомним, США могут отказаться от договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и рассмотреть другие методы контроля над вооружениями, но еще не приняли окончательного решения. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве.

Также мы писали, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым поднял вопрос вмешательства России в выборы в США. Об этом Болтон сообщил журналистам на брифинге в Женеве.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России" заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы. 
Россия, США, Рябков

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