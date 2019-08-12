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Самолет с десятками людей попал в опасную ситуацию в России

Сегодня, 14:33

У очередного российского самолета треснуло стекло во время полета

Ан-24

Ан-24 / Фото: Flickr

Спустя несколько недель после того, как у российского лайнера Sukhoi Superjet 100 во время полета лопнуло стекло, аналогичный инцидент случился в России с другим самолетом.

По данным российских СМИ, ЧП произошло вечером 12 августа с пассажирским самолетом Ан-24, который летел из Тиличики в Петропавловск-Камчатский.

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На борту воздушного судна находились порядка трех десятков человек. В результате авиапроисшествия люди не пострадали, а самолет благополучно приземлился в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

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Напомним, такая же авария случилась в феврале с лайнером Boeing-737, который летел из города Сыктывкар, перед его посадкой в аэропорту "Внуково" – у самолета треснул внешний слой лобового стекла перед вторым пилотом.

Напомним, 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

В авиакатастрофе погиб 41 человек, включая одного члена экипажа

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Россия авария самолет камчатка ан-24

Источник: Интерфакс

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