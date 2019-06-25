Санкции больно ударили по космической программе России

Из-за запрета на импорт электроники Россия не может самостоятельно создать свой самый современный спутник

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Пока российский президент продолжает уверят сограждан в том, что именно Запад в большей мере страдает от введенный против РФ санкций, российская промышленность продолжает страдать. На этот раз пострадала космическая сфера.

Как сообщает РБК, Счетная палата предложила на 12,9 млрд рублей сократить финансирование государственной программы ГЛОНАСС – запуска на орбиту спутников третьего поколения ГЛОНАСС-К.

Как говорится в заключении на проект поправок к принятому Госдумой РФ в первом чтении федеральному бюджету, причина банальна: "из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности ее оперативного замещения" Россия не успевает изготовить ни сами спутники, ни наземный комплекс управления ими.

Из урезанной суммы 6,9 млрд рублей предназначались Роскосмосу, а 6 млрд — Минобороны РФ.

Напомним, ранее заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал о том, как санкции бьют по российской космической отрасли.

Кроме того, также стало сообщалось о проблемах с судо- и авиастроением, которые испытывают российские верфи из-за западных санкций.

Напомним, что, несмотря на невыполнение Россией решений и резолюций Парламентской ассамблеи Совета Европы, организация решила снять с российской делегации ограничения, введенные в связи с агрессией против Украины. Подробнее об этом – в видеосюжете:

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