Секс-скандал в России: мэр домогался помощницы на онлайн-совещании (видео)

И мужчина, и женщина имеют свои семьи и детей

В России, которая сейчас, как и многие другие страны, борется с коронавирусной эпидемией, разгорелся пикантный скандал с участием мэра одного из городов и его заместительницей, которую он недвузначно щупал прямо во время онлайн-совещания.

Инцидент произошел еще 27 марта, однако СМИ обратили свое внимание на случившееся только сейчас.

Главным "действующим лицом" стал мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко – во время 2,5-часового совещания с губернатором Сахалинской области, запись которого была опубликована в открытом доступе на сайте областного правительства, он внезапно начал трогать свою заместительницу Елизавету Андрееву за ногу.

Реклама

Как видно на снятых кадрах, сперва девушка с улыбкой одернула мэра, но на мгновенье взяла его под руку. Потом Власенко снова коснулся к ноге помощницы, но на этот раз она уже никак не отреагировала. Так они просидели около минуты.

В тренде Коронавирус останется с нами надолго: вирусолог из Чехии объяснила

Как пишет "Лента.ру", также в данной ситуации примечательно, что Власенко и Андреева имеют свои семьи и супругов. Сами они случившееся еще никак не комментировали, однако комментаторы активно оставляют им нелестные отзывы на их страницах в соцсетях.

Напомним, что два года назад секс-скандал вспыхнул прямо в российской Госдуме – сразу три журналистки заявили о приставаниях со стороны депутата Леонида Слуцкого. Впрочем, никаких последствий для него это не возымело – он как возглавлял, так и возглавляет международный комитет нижней палаты парламента РФ.

Вскоре после этого российский журналист Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах одиозного руководителя ЛДПР Владимира Жириновского.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама