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Якутскому шаману, который шел в Москву "изгонять Путина", избрали меру пресечения

21 сентября, 12:31

Подозреваемого в экстремизме шамана выпустили на подписку о невыезде

Фото российских СМИ

Фото российских СМИ

Якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву "изгонять Путина", инкриминировали обвинения в экстремизме, а в качестве меры пресечения суд избрал ему подписку о невыезде.

"Избрать в отношении Александра Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в судебном постановлении.

Напомним, ранее в России открыли уголовное дело о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", шамана объявили в розыск, а позже задержали.

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"Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности. По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", – говорится в тексте документа.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября вБурятии похитили якутского шамана Александра Габышева. По данным СМИ, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где проходила ночевка, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения, в руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехали около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы, положили лицом на землю. Нескольких активистов также задержали.

Российские правоохранители утверждают, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. Однако не уточняется, в чем именно его подозревают. Шамана собираются доставить из Улан-Удэ в Якутск для следственных действий.

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

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Россия Путин якутия мера пресечения шаманы Владимир Путин

Источник: Интерфакс

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