Шел "изгонять" Путина: новые подробности дела шамана из Якутии

Фото российских СМИ

Шаман из Якутии Александр Габышев, шедший в Кремль "изгонять" президента России Владимира Путина, отозвал свое добровольное согласие на психиатрическое обследование в республиканской больнице. Врачи отпустили его из медучреждения, сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. По его словам, подписать данную бумагу накануне Габышева заставили сотрудники Федеральной службы безопасности России.

"Условно они ему сказали, не хочешь полежать, получиться в психиатрии, а мы тебя взамен ни в СИЗО, а под подписку выпустим. Очевидно, что вчера, пока к нему не пускали нашего адвоката, на подзащитного оказывалось психологическое давление. Поэтому все делалось в обстановке полной секретности от всех", - заявил Прянишников.

При этом, по словам собеседника редакции, изменить меру пресечения Габышеву, которого теперь официально обвиняют по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, можно в любой момент. Следователь ФСБ может обратиться в суд с ходатайством об отмене подписки о невыезде и избрании более жесткой меры.

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Сейчас Александр Габышев вместе с адвокатами "Правозащиты Открытки" вернулся домой. Причем его защитникам пришлось добиваться отмены негласного конвоя, который везде сопровождал шамана. Люди, представлявшиеся сотрудниками ФСБ, утверждали, что охраняли Габышева "ради его собственной безопасности". Прянишников заявил, что от этих "услуг" они решили отказаться, поскольку подписка о невыезде не предполагает контроль перемещений подозреваемого.

Кроме того, 21 сентября стало известно, что в день доставки Габышева в Якутию врачами была очень оперативно проведена комплексная психологическая экспертиза. Ее результаты неизвестны, адвокаты смогут получить все материалы дела только в понедельник. При этом параллельно с обследованием в диспансере в кабинете врача следователь ФСБ провел допрос. По мнению координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, процедура прошла с нарушением и под давлением.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября вБурятии похитили якутского шамана Александра Габышева. По данным СМИ, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где проходила ночевка, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения, в руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехали около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы, положили лицом на землю. Нескольких активистов также задержали.

Российские правоохранители утверждают, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. Однако не уточняется, в чем именно его подозревают. Шамана собираются доставить из Улан-Удэ в Якутск для следственных действий.

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

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