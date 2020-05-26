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Шел свергать Путина: защита якутского шамана пытается освободить его из психбольницы

26 мая, 01:29

Елена Кузьмич

Шаман находится в психдиспансере, где получает медикаментозное лечение без соответствующего решения суда

Защита якутского шамана Александра Габышева, который шел к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, подала в Европейский суд по правам человека ходатайство о принятии срочных обеспечительных мер в связи с угрозой здоровью подзащитного в психиатрической больнице.

Об этом заявил правозахисник Алексей Прянишников.

По его словам, решение о принятии этих мер от ЕСПЧ может прийти в течение нескольких дней.

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Габышев с 12 мая находится в психдиспансере, где получает медикаментозное лечение без соответствующего решения суда.

Он год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тысяч км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года.

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Осенью в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, он и его сторонники неоднократно были задержаны и прекратили свой поход.

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая шамана принудительно увезли в психиатрическую больницу из его квартиры с привлечением сотрудников ОМОНа.

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Ранее сообщалось, что шаманы России вышли на тропу войны с коронавирусом.

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Россия психбольница шаманы Владимир Путин

Источник: Интерфакс

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