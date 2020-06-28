Сибирь снова в огне: в России сгорело больше миллиона гектаров тайги

На борьбу с огнем бросили больше 3 тысяч пожарных и сотни единиц техники

Российская Сибирь, где прошлым летом лесные пожары на своем пике охватили более 3 млн гектаров тайги, опять оказалась в огне.

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Как сообщили российские спасатели из "Авиалесоохраны", за последнюю неделю количество лесных пожаров в Сибири возросло почти в пять раз.

По состоянию на 28 июня в России было 182 активных лесных пожара, которые тушат, и еще 209 лесных пожаров в труднодоступных территориях, которые прекратили тушить. В совокупности выгорело уже более 1,3 млн га леса.

Наиболее пострадала Республика Саха, или Якутия, где сгорело уже более миллиона гектаров тайги.

Тушат огонь почти 3,1 тысячи человек, а также задействовано 476 единиц наземной техники и 43 воздушных суда.

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В связи с пожарной угрозой в 6 субъектах РФ ввели режим ЧС: в Камчатском крае, а также частично в Якутии, Чукотском автономном округе, а также Иркутской и Магаданской областях.

Причиной пожара стала аномальная жара в Сибири. Например, в заполярном Верхоянске неделю назад зарегистрировали максимальную в истории температуру в истории Арктики – 38 градусов жары.

Таким образом, стихия может натворить еще больше беды, чем в прошлом году, когда убытки оценивались в миллиарды рублей.

По факту пожаров российскими правоохранителями тогда были возбуждены сотни уголовных дел.

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