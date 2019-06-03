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Силовое решение кризиса в Венесуэле: Лавров сделал заявление

3 июня, 16:40

Москва неоднократно официально выступала против применения силы и других форм вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото: AFP

Россия не может поддержать решение кризиса в Венесуэле силовым путем и никогда этого не сделает. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с колумбийским коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо.

По словам Лаврова, Москва неоднократно официально выступала против применения силы и других форм вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

"Угрозами конфликт решить нельзя: они антагонизируют общество и создают у оппозиции иллюзию, что она может на чужих штыках прийти к власти незаконным путем, - указал министр. – Конечно, мы этого не можем поддерживать и не будем поддерживать".

Ранее WSJ сообщило, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле

В своем воскресном материале издание, ссылаясь на источник, близкий к Министерству обороны РФ, утверждает, что это говорит о том, что Москва не верит в будущее правительства Боливарианской Республики президента Николаса Мадуро.

По данным WSJ, за несколько последних месяцев число специалистов госкорпорации Ростех, которая, по мнению газеты, отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с тысячи до нескольких десятков.

Издание подчеркивает, что такое решение руководство Ростеха приняло, оценив, сможет ли сотрудничество с Мадуро принести политическую выгоду. "Они уверены, что битва проиграна", - приводит газета слова источника.

В конце марта этого года в пресс-службе АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) сообщили, что в Венесуэле открылся учебно-тренировочный вертолетный центр, созданный при участии российских специалистов.

Также сообщалось, что в марте Каракас, столицу Венесуэлы прибыли два транспортных самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124.

По данным местного издания NoticieraDigital, на которое ссылается "Голос Америки", в Венесуэлу прибыли 99 российских военных или же бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым – начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии.

Также сообщается, что и Ан-124, и Ил-62 в последние месяцы уже бывали в Венесуэле. О том, что и кого они перевозили, также не сообщалось.

Кроме того в сети появилась информация, что для защиты президента Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, в Венесуэлу отправили нескольких сот бойцов так называемой "ЧВК Вагнера". В то же время, подтвердить присутствие россиян в стране так и не удалось.

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Тег Россия, Венесуэла, лавров

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Источник:

ТАСС

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