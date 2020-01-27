Скандальный российский депутат уснул в ПАСЕ и попал на видео

Член российской делегации отличился необычным поведением во время пребывания в Страсбурге

Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Скандально знаменитого депутата Государственной думы России Леонида Слуцкого подловили спящим на заседании комитета ПАСЕ.

Видео в Facebook опубликовала "Европейская правда".

"Наверное, очень хотел работать, готовился по ночам", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее журналистка российской редакции BBC Фарида Рустамова обвинила Слуцкого в домогательствах, став третьей представительницей пресс-пула, которые заявили о ненадлежащем поведении политика в течение несколько недель.

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Также в минувшем году Слуцкий пересказал в интервью российским СМИ содержание закрытого заседания Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Этим скандальный депутат нарушил правила ПАСЕ.

Как мы уже писали, в июне на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию ассамблеи.

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