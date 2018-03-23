Скрипаля отравили "оружием будущего": разработчик боевых ядов раскрыл детали

Сегодня, 16:28

Экс-шпион и его дочь, скорее всего, не выживут, а противоядия против "Новичка" не существует, рассказал химик

Сергей Скрипаль. Фото: twitter/fakeofforg
Сергей Скрипаль. Фото: twitter/fakeofforg

Отравляющее вещество "Новичок, которым атаковали экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, это оружие будущего, на основе которого разрабатывают более сильные яды. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок".

"Это следующее поколение. На этой основе можно было получить, и получили, гораздо более токсичные отравляющие вещества. И они уже в твердом состоянии. В этом отношении работы не остановились, работы продолжаются, и ничего хорошего в этом нет".

Он также отмечает, что человека, отравленного этим ядом, практически невозможно вылечить, а американские биохимики говорили, что до сих пор не существует антидотов от "Новичка". Поэтому, по его словам, Скрипаль с дочерью, скорее всего, не выживут

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Мирзаянов отметил, что срок годности этого вещества составляет лет.

"Если это конечное вещество, скажем, А-230, то оно хранится обычно лет 10 в качестве боевых отравляющих веществ. Через 10 лет любое отравляющее вещество для боевого применения уже не годится. Там требование, чтобы было действующего вещества не менее 90%. Но оно падает уже в первый год на 2%. Если меньше 70% – то это уже не оружие. Нужно списывать, дегазировать, заместить новыми запасами".

Читайте полную версию общения "Сегодня" с Мирзояновым: "Достаточно, чтобы убить миллионы людей": интервью с разработчиком химоружия "Новичок".

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как позже стало известно, экс-ГРУшник был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В свою очередь Россия открестились от "Новичка" и обвинила Британию. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не проводила исследований химического оружия, которым был отравлен бывший шпион.
оружие, Скрипаль, новичок, мирзаянов
Источник:

"Сегодня"

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