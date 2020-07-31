Служащие ФСБ России открыли огонь на границе с Украиной: что произошло

Машина с контрабандой попыталась протаранить российских пограничников в Ростовской области

В апреле российские пограничники схватили украинского военнослужащего, а теперь они арестовали водителя, который пытался незаконно выехать в Украину.

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Ссылаясь на пресс-службу ФСБ РФ, ТАСС сообщает, что инцидент произошел днем 30 июля в районе населенного пункта Григорьевка в Ростовской области.

Автомобилист отказался остановиться по требованию российских пограничников и предпринял попытку протаранить их машиной, в результате чего была создана "угроза их жизни и здоровью".

Пограничники применили огнестрельное оружие, ранив нарушителя в бедро. После этого ему на месте оказали медицинскую помощь и задержали.

Утверждается, что в своей машине он перевозил большое количество контрабанды – "товаров народного потребления".

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Личные данные, в том числе и гражданство водителя, не раскрываются. Также неизвестно, если ли пострадавшие среди российских пограничников.

Напомним, что с 7 июля Украина восстановила работу контрольных пунктов на границе с Россией "Меловое", "Гоптовка", "Бачевск", "Юнаковка" и "Сеньковка".

Как уже сообщалось, в мае стрельба прозвучала на границе с Венгрией – украинские пограничники отдела "Лужанка" задержали на Закарпатье мужчину, который пытался незаконно попасть в страну.

А как украинцы пытаются пересечь границу с ЕС в условиях всемирной пандемии, смотрите в видеосюжете:

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