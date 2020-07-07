Украина открывает границу с Россией и Беларусью: где можно проехать

В Россию пока восстановлено только пешее пересечение границы

В рамках ослабления карантинных мер на границе Украины с Беларусью и Россией возобновили работу несколько пунктов пропуска. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"С 00.00 часов 7 июля 2020 на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска "Дольск", что в Любешовском районе Волынской области и "Вильча", что в Полесском районе Киевской области", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом.

В Госпогранслужбе уточнили, что "Вильча" является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси. А "Дольск" – международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.

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Также сообщается, что с 00.00 часов 7 июля восстановлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска: "Меловое" (Луганская область, Меловской район), "Гоптовка" (Харьковская область, Дергачевский район) "Бачевск" (Сумская область, Глуховский район), "Юнаковка" (Сумская область, Сумской район). Также границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район), и границы с Беларусью в таких пунктах пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская область, Репкинский район), "Выступовичи" (Житомирская область, Овручский район ), "Доманово" (Волынская область, Ратновский район), "Славутич" (Черниговская область, Черниговский район).

Напомним, 29 мая 2020 года возобновили свою работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

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