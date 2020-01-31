Смертельный коронавирус добрался до России: что известно о первых пациентах

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отчиталась о том, что в России уже выявили два случая коронавируса. Это первые подобные случаи. По словам Голиковой, речь идет о гражданах Китая в Тюменской области и в Забайкалье. Однако Telegram-канал Baza, сообщает, что не все так однозначно в заявлении российских чиновников.

Как сообщается, в Тюмени были госпитализированы пятеро студентов местного Тюменского индустриального университета. Среди этих пятерых признаки ОРВИ были лишь у одной – студентки из Китая, которая недавно прилетела с родины. Однако она путешествовала в компании еще четверых молодых людей. Их также госпитализировали "на всякий случай". На плохое самочувствие девушки обратила внимание комендант общежития, где она проживала. Женщина сама вызвала скорую и заявила, что ее жильцы, возможно, больны коронавирусом.

"У больной студентки сразу же взяли анализы. Однако в местной больнице не смогли точно определить причины заболевания, так как все симптомы говорили об ОРВИ, однако, по их словам, "смущали анализы мочи". После этого все биоматериалы были сразу же были отправлены в новосибирский научный центр вирусологии "Вектор". Они пока не смогли подтвердить коронавирус, этот диагноз поставлен девушке "под сомнением", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Забайкальскую краевую инфекционную больницу обратились пятеро местных жителей, двоих из них врачи решили госпитализировать. Их анализы отправили сразу в "Вектор" для дополнительного исследования, так как на месте причины болезни не удалось установить. Известно, что госпитализированные недавно были в Китае, это тридцатилетний отец и его двухлетняя дочь.

"В этом случае "Вектор" пока также не закончил исследования, диагноз "коронавирус" поставлен "под сомнением", – говорится в сообщении.

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Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе пресс-конференции сообщила о двух гражданах Китая, у которых в России выявили заражение коронавирусом.

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"Плотный мониторинг из клиник позволил выявить двух граждан Китайской Народной Республики. Один из них находился на территории Китайской Народной Республики почти месяц, выехав туда 28 декабря и вернувшись 26 января. И второй гражданин примерно в таком же периоде вернулся 28 января", - рассказала она.

По ее словам, течение заболевания у них было достаточно лёгким.

"Оба были госпитализированы в соответствующее инфекционное отделение, в боксированную палату. Еще раз хочу обратить внимание, что в обоих случаях течение было легким с признаками острой респираторной вирусной инфекции при незначительном подъёме температуры, на сегодняшний день состояние стабильное, без каких-либо клинических проявлений и без температуры", – сказала она.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем. Также РФ вводит ограничения на передвижение граждан Китая через российско-монгольскую границу.

Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

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