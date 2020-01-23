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Смертельный коронавирус в России: количество госпитализированных растет

23 января, 17:04

Российские врачи продолжают наблюдение за госпитализированными

REUTERS/Aly Song

REUTERS/Aly Song

В России уже третьего пациента госпитализировали с подозрением на новую вирусную пневмонию. Пациент находится в больнице Петербурга. Эту информацию журналистам подтвердили в комитете по здравоохранению города.

Ранее было известно о двух госпитализированных, один из которых отправлен в больницу накануне из аэропорта Пулково, а второй – китайский студент – прибыл в город из КНР неделю назад.

В четверг, 23 января, утром комитет по здравоохранению города Петербурга сообщал, что признаков, которые позволяют подозревать коронавирус у госпитализированных, нет. Медики пока уточняют диагноз, исследования продолжаются.

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Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни. Это коронавирус 2019-nCoV.

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Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности

Одиночные случаи заражения новой пневмонией были зафиксированы также в Японии, Республике Корея и Таиланде.

Напомним, в Минздраве уже оценили риск занесения коронавируса в страну.

Более подробно читайте в материале читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности".

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Россия Китай коронавирус

Источник: ТАСС

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