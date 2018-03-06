СМИ опубликовали данные о званиях погибших в Сирии офицеров РФ в авиакатастрофе

Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во вторник, 6 марта, при заходе на посадку на сирийской авиабазе Хмеймим. На борту находились 33 пассажира и 6 членов экипажа.

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Telagram-канал Mash опубликовал предварительный список погибших. Возможно, некоторые имена будут уточняться.

1. майор Смирнов С.Г.

2. старший лейтенант Сафронов Д. В.

3. старший лейтенант Панов М. А.

4. старший лейтенант Алтунин К. Н.

5. сержант Осипкин А. В.

6. старший сержант Епифанов

7. генерал майор Еремеев В. Г.

8. капитан первого ранга Сачук А. М.

9. капитан первого ранга Моисеев М. А.

10. подполковник Федун С. В.

11. майор Морозов А. Л.

12. старший сержант Лушков С. В.

13. прапорщик Григорьев М.А.

14. капитан Горбань К.А.

15. капитан Гайдарханов Э.С.

16. младший сержант Белов А.И.

17. старший сержант Богатырев З.М.

18. майор Маунев М.И.

19. капитан Пыленок А.А.

20. капитан Шейнцивт С.В.

21. майор Чагин Е.В.

22. старший прапорщик Грабовский С.В.

23. капитан Труфанов А.В.

24. майор Кукушкин Д.И.

25. старший лейтенант Шевченко А.А.

26 ефрейтор Коломойцев И.К.

27 майор Микрюков В.В.

28 капитан медицинской службы Распутин Н.Б.

29 сержант Сереженков Е.А.

30 младший сержант Чапдаров Б.Р.

31 старший лейтенант Левчук Г.С.

Напомним, ранее о крушении самолета сообщило Минобороны. В ведомство добавили, что самолет не был сбит.

Напомним, военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим.