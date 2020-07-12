СМИ: Российская вакцина от коронавируса – это амбиции Путина

Оптимистические прогнозы вписываются в образ, который российское руководство рисует в борьбе с пандемией

Российские антикоронавирусные препараты испытываются сомнительным образом, в том числе на солдатах армии РФ, для реализации амбициозного плана президента Владимира Путина. Россия не хочет оставаться в стороне от мировой гонки за вакцину против коронавируса, несмотря на то, что она может инвестировать лишь небольшую часть денег, в сравнении с теми, которые потрачены Пекином, Вашингтоном и Европейским союзом. Но в одном отношении Москва действительно опережает своих более богатых конкурентов – нигде нет такого смелого прогноза для открытия вакцины. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, уже в конце июля препарат можно будет сделать доступным для широкого использования, а другие члены правительства пообещали, что вакцинация населения начнется в сентябре, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Оптимистические прогнозы вписываются в образ, который российское руководство рисует в борьбе с пандемией. Тот факт, что Министерство обороны участвует в разработке вакцины, не вызывает недоумения в российском обществе, армия пользуется большим доверием, чем политические институты. Заявление российского ученого о том, что вакцина будет обеспечивать иммунитет более двух лет, определено как слишком смелое.

"Российский институт, который разработал вакцину, отчитывается перед Министерством здравоохранения и в настоящее время привлекает влиятельных спонсоров. Их финансовая помощь необходима, так как государство выделило около 40 миллионов евро на разработку и тестирование вакцины. Если Россия действительно будет действовать так быстро, как обещает, это будет триумфом для Путина", – отмечает издание.

В России почти 20 перспективных вакцин против коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что каждый житель России сможет решить для себя, будет ли вакцинироваться против коронавируса, вакцинация будет добровольной.

"В целом, вакцинация будет проводиться только с согласия гражданина. Мы видим, что интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди осознали всю важность вакцинации", – добавил Мурашко.

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По его словам, специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирус, хотя считается, что иммунный ответ слабее при бессимптомном течении инфекции.

Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов отмечал, что страна пытается попасть в список приоритетных стран на получение вакцины от коронавируса.

В свою очередь в ВОЗ заявляли, что нет никакой гарантии, что в ближайшее время появится эффективная вакцина против коронавируса.

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