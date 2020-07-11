Степанов рассказал, как идут переговоры о заказе вакцины от коронавируса

Украина пытается попасть в список приоритетных стран на получение препарата

Украина активно отслеживает все испытания вакцин в мире. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Есть соответствующий альянс стран – 4 страны Европейского Союза – Франция, Италия, Нидерланды, Германия, они создали альянс и сделали заранее заказ касательно этой вакцины. Было соответствующее задание президента Украины относительно обращения с украинской стороны – эту задачу получило Министерство иностранных дел и сделало соответствующее обращение", - сказал он.

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Министр также сообщил, что обратился к своим коллегам из этих четырех европейских стран, чтобы в случае изготовления вакцины Украина была поставлена в приоритет на ее получение.

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Напомним, как заявили во Всемирной организации здравоохранения, нет никакой гарантии, что появится эффективная вакцина против коронавируса.

Более детально о перспективах вакцинации от COVID-19 читайте в материале: "Конец пандемии коронавируса: кто разрабатывает вакцину и когда ее ждать"

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