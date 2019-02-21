СМИ: Школьные учебники в России превратились в источник пропаганды и "любви к вождю"
В России под цензуру попадают учебники, которые не "способствуют любви к Родине" и не восхваляют президента России
В течение прошедших четырех лет список учебников, которые могут закупать российские школы, был сокращен на 71% в пользу книг издательства, принадлежащего друзьям президента России Владимира Путина. Все остальные учебники, в которых не пропагандируется "любовь к Родине" и не рассказывается о прогрессивной деятельности самого Путина – не проходят цензуру. Об этом пишет издание Le Monde.
Так, учебник профессора московской Высшей школы экономики Игоря Липсица для учеников 10 и 11 классов был недавно из федерального перечня школьных учебников на том основании, что представленные в книге вопросы и примеры "не способствуют любви к Родине".
"К примеру, на странице 60 упоминалось о наличии очередей в бывшем СССР, что "не формирует чувства гордости за Родину". Истинная ересь в глазах цензоров", – пишет Le Monde.
И такой пример не единичен. Как отмечает в разговоре с Le Monde экономический обозреватель и специалист по образованию Борис Грозовский, речь идет о "постепенной зачистке последних зон свободы в школах" и о том, что уже припасен список других учебников, которые вскоре пригвоздят к позорному столбу. По его словам, "такой штурм начался в середине 2000-х годов, затем становилось все более очевидным, что государство попытается заставить учителей представлять историю в благоприятном для нынешнего режима свете".
"Российская академия образования стала чуть ли не ответвлением силовиков", – обвиняет Борис Грозовский. Среди членов ее Попечительского совета фигурируют, в частности, Сергей Шойгу, министр обороны, или Сергей Чемезов, служивший агентом КГБ в Дрездене одновременно с Владимиром Путиным, ныне он является генеральным директором "Ростеха", – пишет Le Monde.
В результате, в период с 2014 по 2018 год список разрешенных учебников по всем предметам сократился на 71% – с 2 982 до 863. Последнее сокращение, произошедшее в 2018 году, оказалось наиболее серьезным.
За этими цифрами оказалась и другая реальность. На прибыльном рынке учебников господствует издательство "Просвещение". До недавнего времени эта компания принадлежала Аркадию Ротенбергу, другу детства и партнеру по дзюдо Владимира Путина.
"Поскольку он был включен в санкционный список США и Европы, он продал свои акции какому-то неизвестному офшору. К государственным образовательным стандартам, являющимся главным инструментом национализации образования, теперь добавилось ограничение выбора", – отмечает издание.
Как сообщалось, российские школьники запустили челлендж – пишут на школьных досках и в тетрадях "Путин – вор".
Также мы сообщали о жизни в российской глубинке – в новой серии цикла "За чертой".
Напомним, Пентагон и Государственный департамент США договорились о выделении не менее 40 миллионов долларов на борьбу с российскоой пропагандой.
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