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СМИ: Школьные учебники в России превратились в источник пропаганды и "любви к вождю"

Сегодня, 04:38

В России под цензуру попадают учебники, которые не "способствуют любви к Родине" и не восхваляют президента России

Фото: Getty Images
СМИ: Школьные учебники в России превратились в источник пропаганды и "любви к вождю" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7c/dda/5c6d7cddaf9f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7c/dda/5c6d7cddaf9f8.jpg Россия В России под цензуру попадают учебники, которые не "способствуют любви к Родине" и не восхваляют президента России

В течение прошедших четырех лет список учебников, которые могут закупать российские школы, был сокращен на 71% в пользу книг издательства, принадлежащего друзьям президента России Владимира Путина. Все остальные учебники, в которых не пропагандируется "любовь к Родине" и не рассказывается о прогрессивной деятельности самого Путина – не проходят цензуру. Об этом пишет издание Le Monde.

Так, учебник профессора московской Высшей школы экономики Игоря Липсица для учеников 10 и 11 классов был недавно из федерального перечня школьных учебников на том основании, что представленные в книге вопросы и примеры "не способствуют любви к Родине".

"К примеру, на странице 60 упоминалось о наличии очередей в бывшем СССР, что "не формирует чувства гордости за Родину". Истинная ересь в глазах цензоров", – пишет Le Monde.

И такой пример не единичен. Как отмечает в разговоре с Le Monde экономический обозреватель и специалист по образованию Борис Грозовский, речь идет о "постепенной зачистке последних зон свободы в школах" и о том, что уже припасен список других учебников, которые вскоре пригвоздят к позорному столбу. По его словам, "такой штурм начался в середине 2000-х годов, затем становилось все более очевидным, что государство попытается заставить учителей представлять историю в благоприятном для нынешнего режима свете".

"Российская академия образования стала чуть ли не ответвлением силовиков", – обвиняет Борис Грозовский. Среди членов ее Попечительского совета фигурируют, в частности, Сергей Шойгу, министр обороны, или Сергей Чемезов, служивший агентом КГБ в Дрездене одновременно с Владимиром Путиным, ныне он является генеральным директором "Ростеха", – пишет Le Monde.

В результате, в период с 2014 по 2018 год список разрешенных учебников по всем предметам сократился на 71% – с 2 982 до 863. Последнее сокращение, произошедшее в 2018 году, оказалось наиболее серьезным.

За этими цифрами оказалась и другая реальность. На прибыльном рынке учебников господствует издательство "Просвещение". До недавнего времени эта компания принадлежала Аркадию Ротенбергу, другу детства и партнеру по дзюдо Владимира Путина.

"Поскольку он был включен в санкционный список США и Европы, он продал свои акции какому-то неизвестному офшору. К государственным образовательным стандартам, являющимся главным инструментом национализации образования, теперь добавилось ограничение выбора", – отмечает издание.

Как сообщалось, российские школьники запустили челлендж – пишут на школьных досках и в тетрадях "Путин – вор".

 

Также мы сообщали о жизни в российской глубинке – в новой серии цикла "За чертой". 

Напомним, Пентагон и Государственный департамент США договорились о выделении не менее 40 миллионов долларов на борьбу с российскоой пропагандой.

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Тег Путин, школа, учебники, цензура, силовики

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