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Снова шпионский скандал: Норвегия высылает российского дипломата

19 августа, 14:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сотрудник российского посольства должен покинуть Норвегию до конца недели

После задержания норвежца за шпионаж в пользу России дипломата из российского посольства объявили персоной нон грата и высылают из Норвегии.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел этой страны, передает ТАСС.

Высылаемый российский дипломат должен покинуть Норвегию до конца недели.

"Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата", – указали в МИД.

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Дипломат, о котором идет речь, работал в торговом отделе посольства. Он получил 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В то же время в МИД Норвегии отказались назвать имя россиянина. В посольстве РФ ситуацию комментировать в данный момент не стали.

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Отметим, что Норвегия стала лишь очередным государством, где российские дипломаты попали в шпионский скандал. Так, в начале августа Словакия выдворила трех российских дипломатов. Россиян заподозрили в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня произошел очередной шпионский скандал с участием россиян. Из Чехии выдворили двух российских дипломатов. Один из сотрудников российского посольства распространил информацию о запланированном нападении в Праге.

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Россия Норвегия шпионаж дипломат персона нон грата
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