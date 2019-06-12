Соглашение по вооружениям: в Москве назвали условие Вашингтону

По мнению дипломата, сейчас сложилась "ситуация, в которой угроза растет"

Сергей Рябков. Фото из открытых источников.

Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, пока американская сторона не проявит готовности к этому. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналистам американской газеты.

Как отмечает издание, Рябков исключил новые соглашения в указанной сфере между государствами, "пока США не будут к этому готовы"

Кроме того, он считает маловероятным возобновление участия сторон в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы сейчас в той точке, которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо после худших дней холодной войны, поскольку тогда мы в какой-то мере могли прогнозировать, как будет развиваться ситуация", – отметил Рябков, говоря об отношениях между странами.

По мнению дипломата, сейчас события разворачиваются столь быстро и непредсказуемо, что сложилась "ситуация, в которой угроза растет".

Рябков добавил, что Москва считает необходимым поддерживать связи с Вашингтоном, несмотря на наличие разногласий.

По словам дипломата, Россия исходит из того, что "в этих отношениях нет места для чудес". В публикации отмечается, что Рябков выступил за создание механизмов, которые могли бы помочь снизить риск вооруженного столкновения между странами.

Как следует из материала, Рябков призвал американскую сторону пересмотреть ряд дел, по которым россияне были приговорены в США к продолжительному тюремному заключению. По мнению дипломата, данные приговоры были вынесены по политическим мотивам.

Заместитель министра иностранных дел РФ также опроверг утверждения о том, что Москва направляла военных в Венесуэлу для содействия президенту Николасу Мадуро. Дипломат уточнил, что речь идет о технических специалистах.

"Это не боевые силы, не говоря уже о спецподразделениях, способных автономно осуществлять отдельные операции", – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Соглашение по вооружениям: в Москве назвали условие Вашингтону". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"