Массовое побоище с сотнями человек в России: десятки задержаны

Фото: страница "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Спустя несколько месяцев после массовой драки в Пензенской области, в России произошел похожий инцидент, но уже в Новосибирске.

Новое побоище случилось 7 октября рядом с крупнейшим рынком города. По данным tayga.info драке предшествовал конфликт двух торговцев из-за денег – один не платил другому за аренду склада.

Очевидцы утверждают, что драка сопровождалась стрельбой. По другим данным, это мог быть предупредительный выстрел, который совершил прибывший на место событий участковый.

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Кроме того, в результате случившегося были сожжены два автомобиля.

Как утверждают правоохранители, на месте инцидента находились около 200 человек. И хотя в драке участвовали не все из них, около 50 участников потасовки были задержаны. Чтобы унять разбушевавшихся людей, властям пришлось задействовать ОМОН.

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По предварительной информации в результате драки пострадал один человек. Полиция начала расследование обстоятельств конфликта.

Напомним, в августе в Польше задержали два десятка российских граждан после после драки с фанатами футбольного клуба "Краковия" возле одного из торговых центров в Кракове.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о массовой драке в Кропивницом, где 15 пьяных подростков жестоко избили четырех человек. В результате конфликта двое пострадавших оказались в больнице.

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