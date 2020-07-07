Советник топ-чиновника в России оказался шпионом НАТО

Приближенный к Дмитрию Рогозину чиновник передавал в одну из стран Альянса секретные данные

В России, где ранее подполковника полиции обвинили в шпионстве в пользу Украины, по аналогичным обвинениям задержали советника генерального директора государственной космической корпорации Роскосмос Ивана Сафронова.

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Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе компании, подтвердив, что советника подозревают именно в государственной измене.

"Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия", – говорится в заявлении госкорпорации.

В Роскосмосе заверили, что задержание не связано с нынешней работой задержанного и что сама компания оказывает всяческое содействие следственным органам.

В Федеральной службе безопасности РФ утверждают, что Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО, представителю которой он собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

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Советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина по информационной политике 30-летнего журналиста с многолетним стажем Ивана Сафронова назначили в мае этого года.

Напомним, в прошлом месяце суд в Москве приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина США, Канады и Ирландии Пола Уилана за шпионаж.

Также сообщалось о приговоре, который прошлом году Ростовский областной суд РФ вынес жителю граничащего с Украиной поселка Чертково Владимиру Моргунову, - 12 лет колонии строгого режима. Мужчину обвинили в том, что он передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы.

Стоит отметить, что в странах НАТО тоже неоднократно находили российских шпионов. В частности, в прошлом году скандалы разразились в Польше и Болгарии:

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