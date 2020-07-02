Спаслись лишь чудом: в России в небе чуть не столкнулись два лайнера

Самолеты S7 и Emirates подлетели друг к другу на критически близкое расстояние

В России, где ранее в этом году загорелся пассажирский лайнер, едва не произошла крупная авиакатастрофа, которая могла стоить сотни человеческих жизней.

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Как сообщает Telegram-канал "112", в небе над Ростовом чуть не столкнулись два пассажирских самолета Airbus A-320 российского авиаперевозчика S7 (Москва – Ростов-на-Дону) и Boeing-777 компании Emirates (Осло – Дубай). Инцидент произошел еще 10 июня, но известно об этом стало лишь недавно.

Диспетчеры местного аэропорта пытались предупредить пилотов об опасности, но экипаж эмиратского самолета посчитал крики фоновыми переговорами.

""Сибирь 2126" (позывной S7. – Ред.), снижайтесь, эшелон 350, конфликтное движение, немедленно. "Сибирь 2126", снижайтесь, эшелон 350 немедленно, конфликтное движение! "Сибирь 2126", отверните вправо на 50 градусов!" - кричали в вышке.

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В итоге российский самолет отвернул с маршрута сразу же, а эмиратский – только после того, как в кабине сработал сигнал опасного сближения. Таким образом, лайнеры разминулись лишь на расстоянии 150 метров, что вдвое меньше предельно допустимого.

"Поняли ли пассажиры, что они были на волосок от смерти – неизвестно. Сейчас специальная комиссия проверяет действия диспетчеров", – отметили в Telegram-канале.

Напомним, ранее в этом году с S7 произошел другой инцидент: во время полета из оккупированного Россией Симферополя в Москву одна из пассажирок заявила, что взорвет себя.

А в прошлом году в Подмосковье пассажирский авиалайнер экстренно сел в поле кукурузы из-за проблем с двигателем, в который попали птицы.

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