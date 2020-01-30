"Угрожает взорвать самолет": в России произошло ЧП с авиалайнером

На борту самолета находятся 195 человек, лайнер буксируют на стоянку.

Взлетная полоса. Фото: t.me/bazabazon

В России, где ранее у лайнера в воздухе отказал двигатель, произошло новое ЧП. В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, следовавший из оккупированного Россией Симферополя в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Baza

По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь остальной самолет.

"Предварительно, экипаж доложил наземным службам, что одна из пассажирок встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри – бомба. Пока никаких требований она не предъявила. Она продолжает стоять в проходе и отказывается садиться на место", – говорится в сообщении.

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Как сообщается, на борту самолета находятся 195 человек. Сейчас лайнер буксируют на стоянку. Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в отделении полиции Домодедово происходит вооружение бойцов – идет выдача оружия и инструктаж.

Напомним, в конце ноября 2019 года в России пассажирскому авиалайнеру, который летел из Москвы в Анапу, пришлось совершить экстренную посадку в ростовском аэропорту из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пилотов, который впоследствии умер.

Также новости "Сегодня" писали, что в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке.

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