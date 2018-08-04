Стало известно число воевавших в составе "ЧВК Вагнера" наемников

Сегодня, 09:25

Присутствие боевиков было зафиксировано на Донбассе, в Сирии, Йемене, ЦАР, Южном Судане

Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Фото: facebook.com/mod.mil.rus

В рядах "Частной военной компании Вагнера", созданной на базе бывших военнослужащих различных родов войск и специальностей, которые уже отошли от официальных военных дел и пытаются заработать деньги другим способом, воевали около 5 тысяч человек. Об этом в эфире "Громадського ТБ" сообщил спикер волонтерской международной организации InformNapalm Михаил Макарук.

"Эта кампания достаточно активно сотрудничает с ГУР РФ, в ее состав довольно часто входят и бойцы ГУР. По экспертным оценкам InformNapalm, сейчас уже прошло через ЧВК Вагнера более чем 5000 персон. Наши исследователи установили присутствие ЧВК Вагнера на Донбассе в Сирии, есть информация об их деятельности на территории Йемена, Южного Судана и Центральноафриканской республики", – рассказал Макарук.

Напомним, в Центральноафриканской Республике были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали фильм о работе "ЧВК Вагнера".

По данным российского МИД, судмедэкспертиза не обнаружила на телах российских журналистов следов пыток.

Напомним, что ранее радио ЦАР сообщило информацию о том, что в случившемся могли быть замешаны повстанцы местного движения "Селека".
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