Старушка с вокзала: фото Путина после хоккея рассмешило пользователей Сети

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Новое фото президента России Владимира Путина снова рассмешило пользователей интернета. В этот раз в Сети опубликовали фото российского главы после его игры в хоккей в Сочи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

На снимке взъерошенный Путин пьет из чашки.

Украинский психолог Светлана Чунихина на своей странице в Facebook написала, что "президент РФ превращается в Смеагола" (персонажа романа Джона Толкина "Властелин Колец". – Ред.).

"Потому что власть, особенно в таких лошадиных дозах, непереносима. Это травма отречения человека от собственной человечности и его/ее перерождения в нечто иное, в бесконечно чахнущее над треклятым колечком существо", – написала она.

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Также в Twitter пользователь под ником Профессор Талк назвал российского президента "старушкой с вокзала".

"Вчерашняя фотография: старый и больной человек, отсутствующий взгляд. То ли дедушка, то ли старушка с вокзала", – говорится в публикации.

В комментариях пользователи соцсетей шутят, что российские женщины считают Путина самым сексуальным мужчиной. Многие также напоминают о пластических операциях президента России.

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Некоторые же возмущены внешним видом Путина.

Напомним, ранее в метро заметили мужчину, очень похожего на президента России Владимира Путина. Его фото опубликовали в Twitter. Фото двойника Путина начали активно комментировать пользователи.

Кроме того, ранее бразильская пиар-компания Platinum и рекламное агентство Z+ разработали оригинальную рекламу презервативов, изобразив в завязанном резиновом изделии президента Владимира Путина.

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