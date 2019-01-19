Столкновение российских бомбардировщиков над Японским морем: найдено тело третьего летчика

Судьба еще одного военного остается неизвестной

Самолет Су-34. Фото: Минобороны РФ

Столкновение российских бомбардировщиков над Японским морем: найдено тело третьего летчика //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/18e/b22/5c418eb2242aa.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/18e/b22/5c418eb2242aa.jpg 2019-01-19T03:25:00+02:00 Россия Судьба еще одного военного остается неизвестной

Спасатели обнаружили тело третьего летчика из состава экипажей истребителей Су-34, которые столкнулись в небе над Японским морем. Об этом в пятницу, 18 января, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что военного обнаружили без признаков жизни в воде и подняли на борт спасательного судна.

Еще одного летчика продолжают искать.

Ранее сообщалось, что в ходе поисково-спасательной операции один штурман истребителя был найден живым спустя короткое время после катастрофы. Второго обнаружили на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.

Также от источника стало известно, что после столкновения двух бомбардировщиков, один Су-34 таки смог приземлиться с отказавшим двигателем.

Напомним, накануне сообщалось, что в России столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Стало известно, что авария произошла над Татарским проливом в Хабаровском крае.

Отметим, что крушения военных самолетов в России уже давно не в диковинку. Так, самое свежее ЧП произошло в декабре, когда истребитель МиГ-29 частично развалился в воздухе. В ходе полета над Краснодарским краем от боевого самолета отвалились запасные топливные баки.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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