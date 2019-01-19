Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мировые новости   Россия

Столкновение российских бомбардировщиков над Японским морем: найдено тело третьего летчика

Сегодня, 03:25

Судьба еще одного военного остается неизвестной

Самолет Су-34
Самолет Су-34. Фото: Минобороны РФ
Столкновение российских бомбардировщиков над Японским морем: найдено тело третьего летчика //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/18e/b22/5c418eb2242aa.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/18e/b22/5c418eb2242aa.jpg Россия Судьба еще одного военного остается неизвестной

Спасатели обнаружили тело третьего летчика из состава экипажей истребителей Су-34, которые столкнулись в небе над Японским морем. Об этом в пятницу, 18 января, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что военного обнаружили без признаков жизни в воде и подняли на борт спасательного судна.

Еще одного летчика продолжают искать. 

Ранее сообщалось, что в ходе поисково-спасательной операции один штурман истребителя был найден живым спустя короткое время после катастрофы. Второго обнаружили на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.

Также от источника стало известно, что после столкновения двух бомбардировщиков, один Су-34 таки смог приземлиться с отказавшим двигателем.

Напомним, накануне сообщалось, что в России столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Стало известно, что авария произошла над Татарским проливом в Хабаровском крае.

Отметим, что крушения военных самолетов в России уже давно не в диковинку. Так, самое свежее ЧП произошло в декабре, когда истребитель МиГ-29 частично развалился в воздухе. В ходе полета над Краснодарским краем от боевого самолета отвалились запасные топливные баки.

Россия, истребитель, столкновение, бомбардировщик, Су-34

Вы сейчас просматриваете новость " Столкновение российских бомбардировщиков над Японским морем: найдено тело третьего летчика". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столкновение бомбардировщиков в России: появились новые детали

Вчера, 12:28

Один из самолетов смог приземлиться с отказавшим двигателем, а другому повезло меньше

В России столкнулись два истребителя-бомбардировщика – СМИ

Вчера, 10:32

У россиян продолжаются проблемы с военными самолетами – на этот раз ЧП произошло с Су-34

Бомбардировщики РФ Ту-160 в Венесуэле: почему Путин снова бряцает оружием

11 декабря 2018, 12:08

Кремль хочет надавить на Белый дом, но военного значения такой шаг не имеет, уверен Михаил Жирохов

Появилось первое фото китайского стратегического бомбардировщика

13 октября 2018, 04:44

Hong-20 разрабатывается с 2010 года как аналог американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit

Российский бомбардировщик пролетел над трассой в Крыму

31 августа 2018, 00:46

Ранее подобные факты российские эксперты расценивали как воздушное хулиганство

У границ России заметили бомбардировщики США

20 января 2018, 03:42

Самолеты курсировали в районе Финского залива

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы