Страшный пожар в России убил целую семью: погибли четверо детей

Одной из погибших не исполнилось и года

Фото: Mash

После крупного пожара в российском Татарстане, в котором погибла семья из шести человек, огонь снова уничтожил в России семейство с четырьмя детьми.

Как сообщили 13 декабря в Следственном комитете РФ, трагедия случилась в селе Глубокое Завьяловского района в Алтайском крае, где утром этого же дня загорелся частный дом семьи Рубанюк.

На месте пожарища обнаружили тела погибших: отца, матери и их детей – двух сыновей 10 и 2 лет, а также дочки 7 лет. Второй дочери не исполнилось и года.

Пока следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и причины пожара, было возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Напомним, что в феврале в центре Москве произошел пожар в доме, в котором находились квартиры знаменитости: оперной певицы Любови Казарновской, актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, жены и дочери альтиста и дирижера Юрия Башмета. В результате случившегося погибли не менее девяти человек.

А несколько месяцев назад в подмосковном Волоколамске вспыхнул пожар в трехэтажном доме унес жизни четырех детей и одного взрослого. Среди основных причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

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