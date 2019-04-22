Жуткий пожар произошел в России: в огне погибла целая семья

Пожар унес жизни хозяйки дома, ее дочери с мужем и их троих детей

Фото: Pixabay

В Казани пожар в частном жилом доме унес жизни шести человек, в том числе троих детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

О горении частного жилого дома в Авиастроительном районе Казани местным спасательным службам стало известно 21 апреля в 23:33. Прибывшие на место пожарные потушили пламя, а сейчас там работают следователи. Все возможные вероятные причины пожара обрабатываются, одна из наиболее вероятных – электротехническая.

В результате жуткого пожара погибли хозяйка дома, ее дочь с мужем и трое их детей.

Ранее мы писали о том, что природный пожар повредил, по меньшей мере, 98 жилых домов в поселках Забайкалья. Пострадали еще 54 нежилых здания. МЧС отправило спасателей в районы бедствия.

Напомним, что самым страшным пожаром в России стал инцидент в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

Также сообщалось о пожаре в московском ТЦ "Персей для детей", в результате которого один человек погиб и еще десять пострадали.

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