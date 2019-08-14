Суд Москвы разрешил оппозиции избираться в Гордуму

Суд принял решение на фоне акций протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

/ Фото: Flickr

Московский суд удовлетворил жалобу члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, требовавшего отменить отказ избиркома в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы.

Суд принял решение на фоне акций протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, пишет "Радио Свобода".

Митрохина должны официально зарегистрировать кандидатом 14 августа.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в субботу, 10 августа, в десятках городов России состоялись акции за честные выборы. Граждане вышли на улицы не только из-за ситуации с выборами в Мосгордуму, но и в связи с административным и уголовным преследованием участников предыдущих акций.

Акция в Москве была согласована с властями, а задержания начались после ее окончания. Протестующие требовали отпустить задержанных ранее участников несанкционированных демонстраций 27 июля и 3 августа.

Количество задержанных в городах России на фоне скандала с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу достигло 352 человек. По последним данным правозащитников, в Москве задержали 256 человек, в Санкт-Петербурге – 79, в Ростове-на-Дону – 13, а в Брянске и Сыктывкаре – по два человека.

Как проходили задержания в Санкт-Петербурге, смотрите на видео:

Видео: Reuters

Больше всего задержанных – в Москве:

Видео: Reuters

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