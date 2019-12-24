Тайфун на Филиппинах заблокировал 23 тысячи человек

Patrick Josh Valisno/Social Media via REUTERS REUTERS/Nino Luces Jinky A–onuevo Sesbre–o via REUTERS

Не менее 23 тыс. человек не могут покинуть порты на Филиппинах в связи с тайфуном Фанфон, который разбушевался в центральной части страны. Информации о пострадавших пока нет. Морское и авиасообщение внутри страны сокращено, сообщает AFP.

Для предотвращения чрезвычайных происшествий филиппинские авиакомпании отменили часть своих внутренних рейсов, а береговая охрана островного государства запретила морское сообщение. Скорость ветра тайфуна Фанфон, или, как его называют на Филиппинах, Урсулы, достигает 150 км/ч. Жители прибрежных районов и регионов, где есть риск затопления, были эвакуированы.

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Этот тропический шторм проследует по траектории тайфуна Хаяна, который в 2013 году стал причиной гибели более 6,3 тыс. человек.

Филиппины страдают от непогоды с начала декабря. Так, в первых числах месяца мощнейший тайфун, накрывший страну, унес жизни трех человек, а более 340 тысяч человек были эвакуированы. А до этого он прошелся по Японии, где его жертвами стали почти сто человек.

Видео: Reuters

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