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Сильный тайфун ударил по Филиппинах: эвакуированы около 200 тысяч человек

3 декабря, 05:37

Тайфун "Каммури" вызвал мощные оползни в центральных районах Филиппин

Видео: Reuters

Из-за тропического тайфуна "Каммури" на Филиппинах, в эпицентре которого скорость ветра достигает 240 километров в час, уже эвакуированы около 200 тысяч человек.

/ Фото: REUTERS/Nino Luces

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Об этом сообщает Укринформ со ссылкой BBC.

"Тайфун "Каммури" вызвал мощные оползни в центральных районах Филиппин, на южном побережье острова Лусон. Около 200 тысяч местных жителей эвакуированы", – говорится в сообщении.

Работа международного аэропорта столицы страны Манилы будет остановлена на 12 часов.

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По данным синоптиков, местами скорость ветра достигает 240 километров в час.

Добавим, что ранее на Филиппинах сорвался в овраг автомобиль, перевозивший пострадавших от тайфуна.

Напомним, что ранее в результате мощного землетрясения, которое случилось 29 октября на юге Филиппин, погибли семь человек и еще почти пять десятков пострадали. По данным службы, очаг стихии залегал на глубине около 50 км. Эпицентр подземных толчков находился в 43 км северо-западнее города Давао (население – более 1,6 млн человек), расположенного на острове Минданао.

Землетрясения на Филиппинах являются достаточно частым явлением — страна расположена в пределах сейсмоактивного Тихоокеанского вулканического огненного кольца.

Например, 16 октября на Минданао также ощущались толчки магнитудой 6,3. Очаг стихии залегал на глубине 8 км. В результате погибли не менее пяти человек, а количество пострадавших составило не менее 77.

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Филиппины ветер шторм эвакуация тайфун оползни аэропорты

Источник: Укринформ

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