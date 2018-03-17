Тишина идет: в России перед выборами стихла агитация

Агитация запрещена также и в день голосования

Суббота, 17 марта, последний день перед президентскими выборами в РФ, объявлена "днем тишины", в течение которого запрещена любая агитация.

Согласно российскому законодательству, за сутки до начала дня голосования запрещается любая политическая агитация. Вместе с тем, ранее размещенные агитационные материалы, могут быть оставлены на прежнем месте при условии, что они располагаются на расстоянии не менее 50 метров от избирательных участков.

Агитация будет запрещена и в день голосования 18 марта до 21:00, когда закроются последние участки в Калининградской области.

Выборы пройдут на более чем 97,3 тыс. избирательных участках на территории России, и на 401 участке за рубежом.

Кандидатами на высший государственный пост являются самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Как известно, они пройдут также и в оккупированном Крыму. Украина и мировое сообщество выражают протест и не признают законность их проведения и легитимность будущих результатов. Так, например, ЕС выступает против выборов на полуострове.

В свою очередь в США заявили, что российские выборы не признают. Американский дипломат считает выборы незаконными и их результаты нелегитимными, и призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом.

Как сообщалось, Нынешний российский лидер Владимир Путин будет нелегитимным президентом России в случае победы на президентских выборах из-за их незаконности в оккупированном Крыму, устранения главных оппонентов-оппозиционеров и из-за незаконного участия в них.