"Трапезников, уходи! Это наш город": в России протестуют против экс-главаря "ДНР" (фото)

Жители Калмыкии считают Трапезникова некомпетентным и не исключают, что скоро он будет в международном розыске

/ Фото: Сегодня

На площадь столицы Калмыкии Элисты вышли тысячи людей. Они требуют уволить бывшего главу так называемой "ДНР" Дмитрия Трапезникова, которого недавно назначили на пост мэра Элисты, передает корреспондент новостей "Сегодня".

Митингующие в руках держат плакаты "Трапезников уходи". В Элисте против Трапезникова выходят уже в четвертый раз за последний месяц.

"Дмитрий Трапезников, вы проснитесь и поймите, вас тут видеть не хотят", – звучит с импровизированной сцены.

Люди вынуждены стоять на лавочке, ведь сцену на площади внезапно начали ремонтировать.

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"Это человек чужой для республики. Плюс ко всему необразованный и с очень плохой репутацией. Сегодня-завтра его объявят в международный розыск. И в нашей республике достаточно людей умных, компетентных, способных возглавить и республику и город", – говорит активист Санал Молотков.

Никто из руководства республики на митинг не отреагировал. Сами люди говорят, будут выходить на митинги, пока Трапезникова не уволят.

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Кандидатуру Трапезникова на должность мэра Элисты внес на рассмотрение глава Калмыкии Бату Хасиков. Он заявил, что Трапезников получил колоссальный опыт "восстановления" Донбасса, и назвал его "антикризисным менеджером".

Отметим, что это не первый протест против назначения Трапезникова. В начале октября жители Калмыкии уже обращались к главарю боевиков по-украински. Демонстранты обвиняли Дмитрия Трапезникова в ненависти к украинскому языку.

Позже был наказан участник акции против назначения мэром экс-главаря боевиков – суд Элисты решил оштрафовать одного из митингующих.

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