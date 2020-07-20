"Тренинг для вампиров": в России люди почти 10 минут висели вниз головой на сломанном аттракционе

Сообщается, что администрация парка даже не извинилась перед людьми

В России люди на 8 минут оказались заложниками сломанной карусели, вися вниз головой на большой высоте. Свидетели не могли ничего предпринять в такой ситуации и просто наблюдали за происходящим. Инцидент произошел в столице Кабардино-Балкарии Нальчик, видео опубликовал телеграм-канал Mash.

В подписи к видео указывается, что эта история со счастливым концом – все люди в безопасности. Происходящее даже шутливо назвали "тренингом для вампиров"

"В Нальчике на аттракционе люди 8 минут провисели вниз головой С веселой каруселью что-то пошло не так, своих пассажиров она перевернула, а вот спустить назад уже не смогла. Сейчас любителей покататься уже вернули на землю. Правда, администрация парка даже не извинилась. тренинг для вампиров", – сообщает канал.

Сломанный аттракцион в Нальчике

Напомним, в июле 2019 года в Кирилловке 50-метровая карусель стала ловушкой для отдыхающих – туристы зависли на высоте 20 метров от земли и провели там около часа.

А в марте этого года в Украине пообещали проверить все аттракционы после гибели ребенка в Запорожье.

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