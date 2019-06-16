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В России у поезда на ходу отцепился вагон с пассажирами

16 июня, 18:46

Из-за инцидента в Брянской области отправление поезда задержали на более чем три часа

Фото: Pixabay

В Брянской области России на более чем три часа было задержано отправление пассажирского поезда "Брянск-Москва". Как сообщили местные журналисты, инцидент произошел из-за отцепления вагона пассажирского поезда во время движения состава.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, "по техническим причинам на 3 часа 17 минут было задержано отправление пассажирского поезда №738 назначением Брянск – Москва".

"Выявленную неисправность оборудования оперативно устранить не удалось", – говорится в сообщении.

Для того, чтобы пассажиры смогли продолжить поездку в Москву, на станцию Брянск-Орловский был подан резервный состав. В 10:22 поезд отправился по маршруту следования.

Ранее мы писали о том, что в Украине в 2019 году запускается пилотный проект по концессии железнодорожных вокзалов. Кроме того "Укрзализныця" (УЗ) подготовила дорожную карту по созданию филиала, который займется управлением вокзалами. 

Кроме того, мы сообщали, что в Украине строят "умные" переходы через пути, чтобы уменьшить число несчастных случаев железных дорогах. Как отметили в "Укрзализныци", на строительство, модернизацию и реконструкцию электросетей в 2019 году выделено 76 миллионов гривен.

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Тег Россия, москва, поезд, вагон, брянск

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Источник:

Интерфакс-Украина

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