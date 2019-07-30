У Елизаветы II нашли четыре люксовые квартиры в Москве

Российские журналисты обнаружили, что королеве Великобритании Елизавете II принадлежат как минимум четыре квартиры в Москве общей стоимостью более полумиллиарда рублей.
Ссылаясь на данные Росреестра, издание "База" сообщает, что фешенебельные апартаменты находятся в четырехэтажном доме в элитном 1-ом Обыденском переулке, где также купили квартиры миллиардер Олег Дерипаска и арестованный за мошенничество экс-министр Михаил Абызов.
Согласно данным из выписки, совокупная площадь квартир составляет 839 кв. м, а их кадастровая стоимость — 540 млн рублей (более 8,52 млн долларов).
В посольстве Канады подтвердили, что как минимум самая крупная из квартир площадью в 319 кв. м действительно принадлежит британской королеве.
"Эта квартира принадлежит правительству Канады. Канада – конституционная монархия, и главой государства является королева Елизавета II. По этой причине мы говорим, что квартира принадлежит "Её Величеству королеве Канады", – сообщили изданию в дипмиссии.
При этом сама Елизавета в ней никогда не бывала, и, вероятнее всего, в квартирах живут британские дипломаты. До канадского посольства отсюда всего 15 минутах ходьбы.
Напомним, на прошлой неделе в Великобритании наложили штраф на российский пропагандистский канал RT за предвзятую подачу информации об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и сирийском конфликте.
Кроме того, Служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи заподозрили России в причастности к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero.
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