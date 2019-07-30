Все квартиры расположены в доме, который находится в одном из самых элитных кварталов российской столицы

Королева Єлизавета II. Фото: Andrew Milligan/REUTERS

У Елизаветы II нашли четыре люксовые квартиры в Москве https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0 2019-07-30T16:46:00+03:00 Россия Все квартиры расположены в доме, который находится в одном из самых элитных кварталов российской столицы

Российские журналисты обнаружили, что королеве Великобритании Елизавете II принадлежат как минимум четыре квартиры в Москве общей стоимостью более полумиллиарда рублей.

Ссылаясь на данные Росреестра, издание "База" сообщает, что фешенебельные апартаменты находятся в четырехэтажном доме в элитном 1-ом Обыденском переулке, где также купили квартиры миллиардер Олег Дерипаска и арестованный за мошенничество экс-министр Михаил Абызов.

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Согласно данным из выписки, совокупная площадь квартир составляет 839 кв. м, а их кадастровая стоимость — 540 млн рублей (более 8,52 млн долларов).

В посольстве Канады подтвердили, что как минимум самая крупная из квартир площадью в 319 кв. м действительно принадлежит британской королеве.

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"Эта квартира принадлежит правительству Канады. Канада – конституционная монархия, и главой государства является королева Елизавета II. По этой причине мы говорим, что квартира принадлежит "Её Величеству королеве Канады", – сообщили изданию в дипмиссии.

При этом сама Елизавета в ней никогда не бывала, и, вероятнее всего, в квартирах живут британские дипломаты. До канадского посольства отсюда всего 15 минутах ходьбы.

Напомним, на прошлой неделе в Великобритании наложили штраф на российский пропагандистский канал RT за предвзятую подачу информации об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и сирийском конфликте.

Кроме того, Служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи заподозрили России в причастности к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero.

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