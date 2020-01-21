У Путина есть три варианта остаться у власти: Дмитрий Орешкин о планах президента РФ

/ Фото: kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин имеет три варианта остаться у власти, один из которых даже предполагает сделать из хозяина Кремля чуть ли не духовного лидера россиян, который будет важнее президента. Такое мнение высказал интервью сайту "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, хозяин Кремля не ограничивает себя каким-то одним вариантом ради сохранения власти в России.

"Путин ведь никогда не загоняет себя в рамки единственного варианта. Остается и вариант с Лукашенко (возглавить глубоко интегрированное Союзное государство – Авт.). Он трудно реализуем, потому что Лукашенко уперся руками и ногами. Но не снимается со счетов – и Путин тоже это понимает. Есть вариант с тем, что Путин премьер. Есть вариант, что Путин – "елбасы" ("лидер нации", "национальный предводитель" – термин для описания статуса Нурсултана Назарбаева, оставившего пост президента Казахстана – ред.): есть премьер и есть президент, примерно равновесные, а Путин – над ними обоими, и манипулирует ними. Каждый из вариантов остается в руках у Путина и, наверное, по каждому ведется работа. А уже потом Владимир Владимирович выберет более удобный для себя", – пояснил Орешкин.

В то же время на случай Союзного государства с Беларусью Путин решил перестраховаться наперед и предложил изменения в Конституцию, которые не позволят Лукашенко стать президентом РФ.

"Президентом России не может быть гражданин, проживавший в другом государстве. Это может быть доводом для того, чтобы не рассматривать Лукашенко как серьезного претендента на пост президента РФ или главы Союзного государства. Но я все же думаю, скорее, будет или вариант "Путин-премьер", или Путин – "елбасы", – подчеркнул политолог.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью "Путину важно уйти раньше срока: политолог Орешкин о загадочных действиях Кремля".

Напомним, недавно Путин сделал неожиданное заявление о передаче части своих полномочий Госдуме. Например, парламент РФ могут наделить правом утверждать главу правительства.

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