Путину важно уйти раньше срока: политолог Орешкин о загадочных действиях Кремля

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С момента сенсационного выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием и не менее сенсационной отставки, казалось, "вечного" правительства Дмитрия Медведева прошла почти неделя. За этот короткий период была предложена и мгновенно одобрена Госдумой кандидатура нового премьера – Михаила Мишустина. Создана и мгновенно "выдала результат" "рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации". В понедельник, 20 января, проект изменений был подан в Госдуму.

Разумеется, деятельность "рабочей группы" никого не может обмануть. Все понимают, что Конституцию переписали не Исинбаева с Прилепиным, и даже не несколько юристов, каким-то образом затесавшихся среди российских звезд спорта, культуры, популярных сеятелей "скреп" и поборников "русского мира". Все было давно уже предложено, подготовлено, проверено и перепроверено в очень узких кругах, реально управляющих Россией. А группе лишь позволено это озвучить. Но вот что именно хотят построить в России Путин и окружение – загадка.

Большинство наблюдателей склонны расценивать события, происходящие в России, как начало транзита власти Путина, решение "проблемы 2024 года". Однако главные вопросы – какую форму в итоге де-факто, а не де-юре приобретет власть Путина в России, какую форму приобретет власть в целом, почему Путин так спешит – остаются без ответов.

В беседе с оппозиционным российским политологом Дмитрием Орешкиным сайт "Сегодня" попытался отыскать ответ на этот вопрос. Или, как минимум, один из ответов.

"Отдельная российская вселенная"

- Дмитрий Борисович, ключевой вопрос, который сегодня обсуждается. Как необходимо оценивать обращение Путина и предложенную конституционную реформу? Это укрепление российского государства, как заявил об этом сам Путин, укрепление вертикали власти или попросту форма транзита власти Путина?

- На самом деле это все вместе. Потому что в голове у Владимира Владимировича Путина укрепление вертикали и сохранение у него в руках власти приравниваются к укреплению государственного суверенитета, обороноспособности, к российской истории (недаром он отдельно столько времени уделил вопросу Победы) и так далее. Это так всегда в головах политиков такого типа. Они свято верят, что именно они лучше всех понимают нужды страны и потому должны оставаться у власти.

- Речь о сохранении власти Путина или о более сложной схеме, которая позволит сохранить власть его окружению?

- А одно без другого не работает. Если бы Путин был совсем один, он бы и полусуток у власти не продержался. Конечно, у него есть окружение, конечно, есть люди, которые выполняют определенные функции, а он им каким-то образом компенсирует "трудозатраты". Потому я имею в виду "коллективного Путина". Ну, и Владимира Владимировича лично тоже. Потому что, снова-таки, в голове такого рода людей все перепутано: власть, страна, окружение, он сам.

- По поводу конституционной реформы. Если не вдаваться в подробности, можно кратко охарактеризовать ее суть?

- Инициативы Владимира Владимировича Путина ярко демонстрируют, что именно в голове у российского президента называется "государственным суверенитетом". Под этим словосочетанием Путин понимает отдельную российскую вселенную. Со своей системой ценностей. Со своим, закрытым от всего мира, режимом существования. Со своей закрытой экономикой. Со своей своеобразной политической системой. Со своим "неудобоповторяемым" конституционным стержнем. Когда он говорит о суверенитете, он прежде всего начинает говорить об армии, об укреплении государственных границ, об усилении государственной вертикали. Вот это в его понимании суверенитет.

"Был вид на жительство? Значит, поражен в правах!"

- Среди инициатив, "глобально" тасующих структуру российской власти, каким-то образом затесалась инициатива об ограничениях для будущих президентов России. Честно говоря, запрет баллотироваться на должность гражданам, в течение последних 25 лет какое-то время жившим вне России, обладавшим когда-либо иностранным гражданством или даже видом на жительство, как-то "выпадал" из этих глобальных изменений. Какая-то несопоставимая частность. Но ведь Путин ее озвучил не просто так?

- Конечно, нет. С одной стороны, это как бы общая система ценностей. Она так и преподается людям. Что только "настоящий" гражданин России может быть президентом. Кстати, и в США есть нечто подобное. Там президентом может быть лишь гражданин Соединенных Штатов, родившийся в этой стране.

Но, с другой стороны, давайте вспомним о простом правиле: ты не можешь сколь-либо длительное время пребывать за границей, не получая там вида на жительство или не претендуя на политубежище. То есть если ты человека вроде Ходорковского, или Навального, или Чичваркина, или Сергея Петрова угрозой тюремного срока заставляешь поехать в изгнание, то человек получает там какой-то документ, позволяющий временно жить за границей как политический беженец или просто временно проживать. И автоматически этот человек становится конституционно не допустимым в качестве кандидата в президенты.

То есть в данном случае задача борьбы с Навальным, например, или другими политиками, которые не нравятся Путину, будет состоять не в том, чтобы его "посадить". Это хлопотно, это всегда какие-то неприятные для власти последствия. А в том, чтобы вынудить покинуть территорию России на какой-то срок. А затем спросить: ты как жил этот год или два в Австрии, Германии, или где-то там? Документ у тебя какой-то был? Был вид на жительство? Значит, по Конституции, ты уже поражен в правах! И уже ни на что не претендуешь. Таким образом, эта инициатива носит чисто функциональный характер.

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Но есть еще один момент. Эти изменения подчеркивают, как Владимир Путин понимает интересы и суверенитет России. На государственной должности важен необразованный, неквалифицированный человек. Потому что человек, допустим, мог учиться пять лет в Йелле, и за это время у него в США мог быть какой-то вид на жительство, правда ведь? Но это для президента не годится. Только у нас получать образование, под нашим неусыпным надзором!

"Путин просто уничтожает систему местного самоуправления"

- Почему-то в оппозиционной российской среде много критики вызвало, вроде, безобидное предложение о единой публичной власти. Это о чем вообще?

- На самом деле это об изменении модели территориального управления. Прямо Путин об этом не говорит. Но говорит о том, как перестраивать систему публичной власти. Дело в том, что в действующей, "ельцинской" Конституции есть две системы публичной власти: государственная (федеральная и региональная) и система местного самоуправления, то есть управления городами, деревнями и т.д. И вот последняя не входит в систему госвласти. Потому что на местах люди сами решают, как обустраивать свою жизнь. Кого выбирать мэром, избирать местные законодательные собрания, или нет, сколько там должно быть депутатов и так далее. Все это Конституцией передано в руки местного самоуправления. Губернатор не может командовать мэром.

А в советскую эпоху была прямо противоположная система: был ЦК КПСС, под ней были обкомы, под ней – райкомы. Это очень хорошая система, когда идет война. Потому что, когда война, вверху дают приказ, и сверху донизу его реализуют. Но это плохо, когда мир. Потому что, когда мир, территориям нужно развиваться. А чтобы развиваться, нужно самоуправление.

Теперь Путин говорит, что нам нужно встроить систему самоуправления в вертикаль госвласти. И мы понимаем, что он просто уничтожает систему местного самоуправления, встраивая ее в государственную систему, как это было в Советском Союзе. Отсюда легко сделать вывод, что для Путина все-таки образцом является СССР. С непроницаемыми границами, с силовиками и так далее.

- Он упомянул, что СССР распался, но "у нас остались прежние амбиции"…

- Конечно, остались! Вот, к примеру, он рассказывал в своем обращении о российском сегменте интернета. У Путина интернет должен быть суверенным – со своими мессенджерами, соцсетями, на своих серверах и со своей информацией. Что, кстати, я думаю, сделать технически невозможно. Но это общий подход: сделать независимый отдельный интернет, независимую отдельную экономику, независимую отдельную систему ценностей, независимую, привычную с советских времен систему управления и так далее. Идеал вполне понятный. Это такой себе гибридный Советский Союз. СССР в смягченной форме. Путин, кстати, этого не скрывает, постоянно подчеркивая, что для него Советский Союз – это счастливое время, которое нужно восстанавливать. А чтобы восстановить его, необходимо полностью восстановить вертикаль и поставить в ее главе правильно человека. А правильный человек у нас один: Владимир Владимирович Путин.

"Публичное проявление недоверия"

- Многие удивлены отставкой правительства Медведева сразу после оглашения обращения…

- Это действительно удивительно. Непонятно, почему сразу. Зачем буквально через десять минут после выступления Путина Медведев заявил об отставке. Почему не через неделю? Это бы смотрелось, на мой взгляд, более прилично: правительство изучило, проанализировало, посовещалось и приняло решение подать в отставку, чтобы развязать президенту руки. А здесь вот прямо сразу: уже все договорились, отставка подана, отставка принята, готова должность, готов кандидат в премьеры.

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- А есть версии, почему такая некрасивая отставка?

- У меня есть два объяснения. Первое – Медведев обиделся и заявил демарш. "Я ухожу, я не буду в этих условиях работать". Почему он мог обидеться? Потому что, когда в 2011 году он был президентом и вполне мог пойти на второй срок (Конституция ему эта позволяла), Путин надавил на него, и в сентябре они вместе заявили о рокировке. И, хотя инициатива и козыри в рукавах были в руках Путина, он мог пообещать Медведеву возвращение президентства через определенное время.

Однако в ходе обращения Путина прозвучали предложения сократить полномочия президента и сильно увеличить полномочия премьера. А это означает, что, даже если произойдет обратная рокировка – Медведев снова пойдет в президенты, а Путин в премьеры, – Медведев получит гораздо меньше полномочий, чем передал Путину. На это можно было бы обидеться. Это публичное проявление недоверия и, в общем, нарушение условий сделки. Потому что Путин получил из рук Медведева полноценный институт, а вернет – если вернет – существенно урезанный в полномочиях.

"Какой из Медведева вояка?!?"

- С другой стороны, и преемник Медведева был назван довольно быстро. Похоже на заготовку.

- Да, судя по тому, что у Путина уже все было готово, в том числе должность для Медведева, имя нового премьера, отставка – это была, скорее, не эмоциональная реакция Медведева. А предложение, от которого он не мог отказаться. Была предложена какая-то позиция. И Медведев ведь не отказался! Боже ты мой! Какой-то заместитель главы Совбеза. Там ведь даже не Путин главная фигура, а секретарь Совбеза Патрушев, скорее. Или его заместитель Рашид Нургалиев. Которого пять лет не было ни видно, ни слышно. Соответственно, и Медведева там не будет ни видно, ни слышно.

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Какой он вояка?! Какой заместитель Путина по безопасности?! Да никакой! Потому, думаю, он принял это предложение в безвыходной ситуации. Его поставили перед фактом. Так что вариант, что это эмоциональная реакция, заявление протеста, может, Медведеву и льстил бы – это означало бы, что он может хотя бы заявить свою позицию. Но, опасаюсь, это не так. Медведева задвинули "под лавку", и он туда пошел. Причем произошло это очень быстро.

- А под лавку задвинули почему?

- Не исключаю, в том числе из-за Болотной. Люди, напомню, вышли на улицы в 2011 году сразу после выборов. Основной причиной протестов были фальсификации выборов. Но и, конечно, оскорбительно оттертый Медведев. Потому что многие полагали, что было бы хорошо, если бы Медведев остался президентом. И его офис, кстати, делал до рокировки намеки, что Медведев готов пойти на второй срок. Конечно, Путин опасался Медведева. Если бы не опасался – пустил бы на второй срок. Но не допустил, потому что понимал, что Медведев за второй срок может к власти привыкнуть, наладить свою вертикаль и т.д. И Медведев согласился – он не мог не согласиться.

"Мишустин – не преемник"

- Сразу после отставки правительства Медведева эксперты и народ в соцсетях начали строить версии, кто может прийти на его место. Назывались разные версии. Фамилии Мишустина среди них не было. То есть это была полная неожиданность, как я понимаю, для всех в России, за исключением очень узкого круга лиц. На фоне Конституционных изменений у многих возникает вопрос: Мишустин – это технический премьер, назначенный, чтобы изыскать немалые средства на новые социальные инициативы Путина? Или потенциальный кандидат в президенты?

- Мишустин – идеальное воплощение как раз технического премьера. Он не имеет никакого лица. Он не имеет никакой популярности – его просто никто не знает. Реализована чисто путинская классическая модель. Когда он делает премьером совершенно никому не знакомого человека. Помните, как в 2004 году все долго обсуждали, кто будет премьером – Дмитрий Медведев или Сергей Иванов. Между ними была очень жесткая конкуренция, все ждали, кто одержит верх. А Путин раз – и назначил премьером Фрадкова. А затем Зубкова. И это были абсолютно технические люди, которые выполняли какую-то работу, но никакой политической роли не играли и не хотели играть. Точно таким премьером будет и Мишустин.

Он всю жизнь занимался налогами. Занимался неплохо. Путин поставил задачу существенно увеличить сбор налогов, и он его существенно увеличил. Это тоже включается в систему ценностей Путина. Мишустин – это жесткая ежовая рукавица на руке Владимира Путина. Он гораздо больше силовик и по психологи, и по опыту, нежели экономист. И это тоже характерный выбор Путина, восстанавливающего советскую модель. Все это плохо для экономики, но хорошо для Путина. Но Мишустин – это не кейс 2024 года. Это технический персонаж.

"Логично переделать Конституцию сейчас и стать премьером. До 2021-го года"

- Почему Путин так спешит – и с изменениями в Конституцию и со сменой правительства?

- Тоже непонятно. Все это выглядело какой-то молниеносной комплексной операцией. Может, у него есть какая-то отдельная информация, что рейтинг падает и все нужно делать как можно быстрее… Но все равно можно было бы подождать два-три дня. Здесь есть какая-то загадка.

- А фигура преемника пока не просматривается?

- Думаю, Путин этот вопрос еще для себя не решал. Полагаю, пока что он сосредоточится на конституционной реформе. Чтобы затем спокойно уйти в отставку в 2021 году, стать премьером, а затем уже предлагать в президенты кого угодно из своей обоймы. Главное, что пакет реальных полномочий – в руках Путина.

- Подождите, вы сказали в 2021 году? То есть Путин может уйти с президентской должности раньше срока? И даже не будет ждать выборов в следующем году новой Госдумы?

- Как я понимаю, сейчас он поставил задачу максимально ускорить процесс. А если он ускоряет, то зачем ему ждать? Там еще бабушка надвое гадала, какой будет новая Госдума. А сейчас у него есть конституционное большинство. Он прекрасно знает, что сейчас он может переделать Конституцию. Поэтому логично переделать ее сейчас и стать премьером. А кого там потом изберут президентом – это уже не жизненно важно. Поэтому все это надо делать срочно, до 2021 года. Кстати, может, именно поэтому такая спешка.

"Путин выберет вариант транзита, удобный для себя"

- Вы говорите о схеме "Путин премьер". Но эксперты обсуждают и другие варианты…

- Ну конечно! Путин ведь никогда не загоняет себя в рамки единственного варианта. Остается и вариант с Лукашенко (возглавить глубоко интегрированное Союзное государство. – Авт). Он трудно реализуем, потому что Лукашенко уперся руками и ногами. Но не снимается со счетов – и Путин тоже это понимает. Есть вариант с тем, что Путин премьер. Есть вариант, что Путин – "Елбасы" ("лидер нации", "национальный предводитель" – термин для описания статуса Нурсултана Назарбаева, оставившего пост президента Казахстана. – Ред.): есть премьер и есть президент, примерно равновесные, а Путин – над ними обоими, и манипулирует ними. Каждый из вариантов остается в руках у Путина и, наверное, по каждому ведется работа. А уже потом Владимир Владимирович выберет более удобный для себя.

Кстати, если рассматривать вариант с Союзным государством, в случае реализации которого будет новая Конституция, пункт о том, что президентом России не может быть гражданин, проживавший в другом государстве, может быть доводом для того, чтобы не рассматривать Лукашенко как серьезного претендента на пост президента РФ или главы Союзного государства. Но я все же думаю, скорее, будет или вариант "Путин-премьер", или Путин – "Елбасы".

- Говорят, что именно для второго варианта существенно увеличивают полномочия Госсовета – под главу Госсовета Владимира Путина.

- Вполне возможно. Быть председателем Совета Федерации или Госдумы Путину, конечно, нельзя – это понижение его статуса. А быть председателем Госсовета, предварительно получив соответствующие полномочия, – почему нет? Пока у Госсовета функции чисто номинальные. Это собираются губернаторы, которые никаких прав не имеют, слушают то, что говорит им Путин, кивают головами и разъезжаются выполнять указания центра. Больше всего это напоминает первых секретарей обкомов партии, которые приехали на пленум ЦК КПСС. Но вполне возможно, что статус Госсовета резко усилят – ведь недаром этот орган был упомянут в конституционных инициативах именно в таком ключе.

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