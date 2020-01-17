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У Путина после послания "неожиданно" вырос рейтинг: соцсети негодуют

17 января, 17:48

Российские социологи уверяют, что обращение к парламенту усилило популярность их президента

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

После того, как президент России Владимир Путин выступил с обращением к членам парламента своей страны, его политический рейтинг вырос.

Об этом заявили во Всероссийском центре изучения общественного мнения 17 января, то есть спустя два дня после речи Путина.

Так, российские социологи утверждают, что за день до выступления рейтинг одобрения хозяина Кремля составлял 64%, а после этого – уже 67%.

Кроме того, доля негативно оценивающих деятельность Путина граждан якобы снизилась с 27% до 24%.

Впрочем, в соцсетях в это не сильно поверили. Пользователи считают, что социологи сильно завышают настоящий рейтинг президента.

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Однако некоторые допустили, что это возможно, объяснив рост рейтинга Путина тотальным зомбированием населения в России.

Напомним, что в своем выступлении Владимир Путин объявил о будущей конституционной реформе в стране и, в частности, частичной передаче своих полномочий парламенту и объявлении верховенства российского законодательства над международным. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", какая истинная цель президента РФ и что это может принести Украине.

Вскоре после выступления премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о своей отставке. Недолго думая, Путин поручил создать для него новую должность заместителя председателя Совета безопасности страны.

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Россия Владимир Путин Рейтинг Путина

Источник: Сегодня

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